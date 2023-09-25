شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا لدعم القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر أكثر من 22 قرارا وإجراء الهدف منها تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية، متابعا "أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية.. وبنتكلم عن 140 – 150 مشروعا نعطيهم الأولوية.. ونعطيهم حوافز إعفاء ضريبي من 5 -10 سنوات للمشروعات ذات الأولوية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار: "أنا بقول الكلام ده علشان البنية الأساسية اللى إحنا بنتكلم عليها.. وقولت الكلام ده عدة مرات.. وبنتكلم عن أفريقيا من خلال التجربة المصرية في مجال البنية الأساسية مش خلال التخطيط والتنفيذ وإدراك ما فعلناه أن ده أمر مهم جدا للقارة الأفريقية علشان تنمو من خلال تمويل منخفض التكلفة.. ونتيجة التحديات الاقتصادية خلال آخر 4 سنوات.. بقول إن إحنا دائما محتاجين تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء على الدولة المصرية في هذا الأمر.

وتابع الرئيس السيسي فى نهاية كلمته: "مش عاوز أطيل أكثر من كده برحب بيكم في مصر.. وده أول مرة ينعقد في أفريقيا ومصر وننتمي لكم مناقشات مهمة ومثمرة وناجحة وكل التوفيق لكم.. وارجو أنكم ما تنسوش فرصة للترفيه ولا يكون كل الموضوعات عمل وعمل فقط.. برحب بيكم وبشكركم.. شكرا جزيلا.