شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي: رسخ لدولة الحق والتسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.. جاء بها: "يسرنى فى مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق .. نستقبل هذه المناسبة الكريمة فى كل عام بمشاعر الفخر والإعتزاز بسيرة صاحبها .. وهو من رسخ دولة الحق على قيم التسامح والإيثار وسعى صلى الله عليه وسلم أن تصبح منارة تنطلق منها مبادىء العدالة والمساواة للدنيا بأسرها .. نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم .. ويُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية .. لما فيه رفعة وطننا الغالى واستقراره لتبلغ مسيرة العمل الوطنى مقاصدها .. فى التنمية والإزدهار .. إنه نعم المولى ونعم النصير" ..

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى"رئيس مجلس النواب".. جاء بها: يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجياً من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد فى مسيرة سيادتكم البناءة .. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار استكمالاً للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات .. حفـظ الله مصر الكنـانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجــاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار / عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ".. جاء بها: يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناســــبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجياً من المولى عز وجل لشخصكم العزيز التوفيق والسداد ولمسيرة سيادتكم المعطاءة المزيد من التقدم والإرتقاء .. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى التى نستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء التى علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ركائز الحق والعدل والمساواة، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن، والمساهمة بفاعلية فى مسيرة الوطن المفدى نحو تحقيق التنمية والتقدم والرخاء .

وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء".. جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نتقدم لسيادتكم بأطيب الأمانى وأصدق التهانى .. أن إحتفالنا بميلاد سيد خلق الله المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام يأتى تجسيداً للمشاعر الراسخة فى وجدان أمتنا الإسلامية لنأخذ من صاحب الذكرى العطرة الأسوة والقدوة الحسنة فى إرساء القيم السامية للدعوة الإسلامية .. نسأل الله العلى القدير أن يبارك جهود سيادتكم ويُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة ومصر فى تقدم وإزدهار .

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر".. جاء بها:- يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يبُارك جهودكم ويُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم لنشـر صحيح الدين الحنيف داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات .

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى"القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".. جاء بها:- يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نُـعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصــدق التهانــى وأسمـــى الأمانــى .. إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية فى ظل تحديات يواجهها عالمنا المُعاصر ليُسجل التاريخ صفحات عز وخلود للأمة المصرية فى تماسكها وصلابة عزم جنودها الذين كانوا بشرى المصطفى صلى الله عليه وسلم وجسدوا بتلاحمهم مع أبناء الشعب المصرى العظيم على مر الزمان بطولات تحكى لقادم الأجيال ملحمة من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز .

وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها :-يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسـيادتكم والمجلس الأعلـى للقوات المسـلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلص التهانى وأسمى الأمانى متمنيـن لكم مزيـداً من الرفعــــة والتقـــــدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنــا المســلحـة الباسـلة درعـاً قويـاً وأن يُهيىء لهـا من فضــله مزيداً من التقـدم والنجاح لتحقيق الإسـتقرار لمصـرنــا الغاليــة ولشعبهـا العظيــــم .

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف"..جاء بها:-يسُرنى وهيئة الشـرطة بمناسبة حلول الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية الإسلامية .

وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية"..جاء بها:- يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف

أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسـبة الكريمة عليكم بموفـور الصحة ودوام التوفيق وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية .

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها: يسُرنى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث إلى الأُخوة والأبناء من القـيادات والضـباط والعاملين المدنيين والأمـناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى .. الأخوة والأبناء ونحن نستقى اليوم من تلك الذكرى العطرة قيم العطاء والتضحية والفداء لنثق فى وفائكم بالعهد أن تكونوا فى سبيل أمن الوطن جنوداً أوفياء .. تزودون عن رفعته بكل غالٍ فى إيثار وإباء .. حفظ الله مصر وجعـل دوماً إرادتنا على قوى الشر نافذة والتوفيق لكل جهد يسعى بنبل لرفعة مصرنا الغالية .