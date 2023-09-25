شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد افتتاح اجتماعات مجلس محافظى البنك الآسيوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ. صورة تذكارية للرئيس السيسي قبل اجتماعات البنك الآسيوي الرئيس السيسي قبل انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى كلمة الرئيس السيسي خلال اجتماعات البنك الآسيوى الرئيس السيسي يشهد اجتماعات البنك الآسيوي

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