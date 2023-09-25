شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة غدا وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، كما يشهد غدا انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.