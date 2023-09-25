طرق الحصول على جميع تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أتاحت هيئة السكة الحديد، عدة طرق لحجز تذاكر القطارات بأنحاء الجمهورية، وأحدث هذه الطرق، الحجز أون لاين ومن محال الماركت على مستوى الجمهورية، وهذة الطرق هى:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الإلكترونى (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home، والتطبيق الرسمى لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf.

والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id148681590

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- من خلال منظومة الدفع الفورى للحجز على قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلى والبحرى من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تقدر بـ320 ألف منفذ.

وفى السياق أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أن السكة الحديد اقتربت من التعاقد مع هيئة البريد لاتاحة تذاكر حجز ركوب القطارات من خلال خدمات البريد تسهيلا على الركاب وتوسيع منافذ حجز القطارات على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"الخليج 365"، أن الهيئة أتاحت حجز التذاكر أونلاين عن طريق الحجز من موقع الهيئة والدفع أونلاين، بجانب تطبيق الموبايل، وكذلك الحجز عن طريق ماكينات الدفع الإلكترونى الموجودة بالمحال العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار "عامر" إلى أنه يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم، بحد اقصى 4 تذاكر، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر.