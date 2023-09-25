وزارة العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة العمل متمثلة في مديرية العمل بمحافظة سوهاج نظمت حملة تفتيشية من إدارات السلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل لزيارة مشروع إنشاء محور المراغة / ساقلته المركزي، بطول 1027 متر علي النيل، والذي يهدف إلى ربط الخط الزراعي الشرقي مع خط الزراعي الغربي باستخدام أحدث الأساليب والمقرر الانتهاء منه في فبراير 2024، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 60%، وذلك لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة فى المشروع وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستمرار جهود المديريات بالمحافظات في عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في كافة المشروعات وضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والعمل على الوقاية من حدوث اى مخاطر من شانها المساس بحماية للعمال وسلامتهم، وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن الحملة تضمنت تعريف العمال ومديرى المشروع بكافة مستحقاتهم وضمان استفادتهم من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية الواردة في اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، كما تم حصر العمالة الغير منتظمة المتواجدة بالمشروع، ووعد مدير المشروع بإحضار صور شخصية للعمال وبطاقات الرقم القومي لهم حتي يتسني للمديرية تسجيلهم بقاعدة البيانات لديها، وشارك في الحملة ابوبكر خليفة مدير مكتب عمل ساقلته، ومايكل جمال مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالكوثر، وعاصم ابوالحمد المفتش إدارة العمالة غير المنتظمة.