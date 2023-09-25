السكة الحديد: تعديل مواعيد قطارات على بعض خطوط الوجه البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحري، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023 .

وبحسب بيان، يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتلبية لرغبة جمهور الركاب.

ووفق بيان، تقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر (دمنهور – قلين) يقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساءاً ويصل قلين الساعة 3:35 مساءاً.

كما تقرر تعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر (قلين - دمنهور )، يقوم من قلين الساعة 3:50 مساءاً ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساءاً.

وتقرر تعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر (طنطا – دمنهور) يقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحاً ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساءاً.

كما قررت الهيئة تعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر (دمنهور – طنطا)، يقوم من الساعة 3:45 مساءاً ويصل طنطا الساعة 7:05 مساءاً.

وتقرر تعديل قطار 884 / 883 اكسبريس تحيا مصر (بيلا – الإسكندرية)، يقوم من بيلا الساعة 11:50صباحاً ويصل الاسكندرية الساعة 4:10 مساءاً.

وأوضحت الهيئة، أنها لا تدخر جهدًا للعمل على راحة جمهور الركاب.