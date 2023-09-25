شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الجمهورية الجديدة.. جامعة العلمين نموذج دولى لجامعات الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى الدولة المصرية استراتيجية كبرى بهدف إحداث نقلة نوعية فى مسارات التعليم العالى على مستوى كافة القطاعات ووفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك فى سبيل إتاحة التعليم العالى بالمعايير الدولية من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات الدولية التى تقوم بتدريس أحدث البرامج الدراسية استجابة لاحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

ومن بين تلك الجامعات جامعة العلمين الدولية AIU اذ تعد تعد نموذجًا دوليًا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع التى تسهم فى إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة تواكب العصر، وتعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة فى أسواق العمل، فضلًا عن تمتعها ببنية أساسية متطورة ومناسبة للبحث العلمى تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية للمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه خطط التنمية فى مصر.

وتقام جامعة العلمين الدولية على مساحة 150 فدانًا تقريبًا، وتبلغ التكلفة التقديرية لجميع مراحل الإنشاءات بالجامعة حوالى 11 مليار جنيه، وتقدر قيمة البنية التحتية المعلوماتية للجامعة بـ 120 مليون جنيه، أما تكلفة التجهيزات والمعامل كمرحلة أولى تقدر بـــ 108.76858 مليون جنيه، وقد بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسى 2020/2021 بنظام تدريس يتميز بالاعتماد على البرامج البينية، والتى تعنى وجود تداخُل بين الكليات المختلفة؛ وذلك لخلق برامج دراسية وتخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، كما أن الجامعة تستخدم نظام الساعات المعتمدة.

وبدأت الدراسة بالجامعة فى عامها الدراسى الأول (2020-2021) فى 6 مجالات، والتى تضمنت مجالات: (الفنون والتصميم، والصيدلة، وعلوم وهندسة الحاسب، والأعمال، والدراسات القانونية الدولية، والهندسة)، وقدمت 9 برامج دراسية تضمنت: (الصيدلة، والعمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، وهندسة وإدارة الإنشاءات، وتصميم الأثاث، وعلوم الذكاء الاصطناعى، وهندسة البرمجيات، وهندسة الذكاء الاصطناعى، والمحاسبات ونظم المعلومات، والدراسات القانونية الدولية)،

وتطرح الجامعة عددًا من البرامج خلال العام الأكاديمى 2023-2022، ففى مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (هندسة الميكاترونيات، والهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية، والهندسة الطبية الحيوية بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية، وهندسة وإدارة الإنشاءات، والتصميم المعمارى والعمارة الرقمية، وهندسة البترول والغاز)، وفى مجال هندسة الحاسبات تقدم برنامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبراني" وهندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب وتشمل تخصصات (علوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وعلوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعى، المعلوماتية الطبية الحيوية")، وبرامج العلوم الأساسية المُتقدمة وتشمل؛ (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الطاقة المُستدامة)، وفى مجال العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharma D)، وفى مجال العلوم الإدارية والأعمال (المحاسبة ونُظم المعلومات، التسويق، إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد)، وبرامج مجال الفنون والتصميم وتشمل تخصصات (التصميم الداخلى، تصميم الجرافيك وبناء الماركة، الإعلان والاتصال بالتعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية)، ومجال طب الأسنان، كما طرحت الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة وهو مجال مُتفرد يشمل تخصصات (الصحة العامة العالمية، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوى، إدارة الرعاية الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية).