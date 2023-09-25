شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: الوكالة تلعب دورًا محوريًا فى التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع الاحتفالات بأسبوع الفضاء العالمى، الذى يُقام سنويًا من 4 إلى 10 أكتوبر، تبرز أهمية دور وكالة الفضاء المصرية فى تعزيز ثقافة الفضاء ودعم البحث العلمى والابتكار فى هذا المجال الحيوى، أشار الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إلى دور الوكالة فى التنمية المستدامة، حيث تلعب الوكالة دورًا محوريًا فى دعم التنمية المستدامة فى مصر، من خلال المساهمة فى مجالات الاتصالات والنقل والتعليم والبيئة والصحة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى بيان له، أن من أبرز اهتمامات واختصاصات وكالة الفضاء المصرية هو وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، ووضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة ومتابعة تنفيذه، كذلك الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى، والوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

وتابع: إلى جانب وضع خارطة طريق لمشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدول، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وأيضًا تمويل ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال.

وأضاف صدقى أن وكالة الفضاء تختص بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذلك دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها. كما تولى اهتمامها بتنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.

وكل ما سبق يسهم فى تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأضاف أن إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة تعد من إختصاصاتها إلى جانب المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. ومتابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة. وأخيرًا وليس اّخرًا التنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.

وتابع الرئيس التنفيذى حديثه قائلًا: أن أسبوع الفضاء العالمى يعد فرصة مناسبة للوكالة لتعريف الجمهور بأهمية الفضاء وفوائده للبشرية، ونشر ثقافة الفضاء ودعم البحث العلمى والابتكار فى هذا المجال، حيث يتزامن تركيز أسبوع الفضاء العالمى على(( الفضاء وريادة الأعمال)) وهو ما توليه وكالة الفضاء إهتمامًا كبيرًا لدعم رواد الأعمال فى قطاع تكنولوجيا علوم الفضاء، فقد قامت وكالة الفضاء بإنشاء أول حاضنة ريادة أعمال فضائية فى مصر وذلك بالشراكة المجتمعية والتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حيث تهدف حاضنة وكالة الفضاء المصرية ((Space Startup Hub)) إلى دعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين فى الارتقاء بأفكارهم وابتكاراتهم إلى حلول تكنولوجية يمكن تسويقها لدعم توطين تكنولوجيا الفضاء بمصر، وذلك من أجل المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

والتى تستهدف العديد من المجالات ومنها "تطبيقات الذكاء الصناعى وتطبيقات وتطوير الأنظمة المدمجة وتطبيقات وتطوير وبرمجيات انترنت الأشياء وتطوير انظمه ومكونات الأقمار الصناعية الصغيرة وتطوير برمجيات (التحكم / إدارة / تشغيل) الأقمار الصناعية كذلك تصنيع المكونات الالكترونية والميكانيكية محليًا وتطوير وسائل وطرق ومنصات لتعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيات المستقبلية وتطبيقات وخدمات استخدام أنظمة الملاحة العالمية، إلى جانب تطبيقات خدمية من معالجة بيانات الأقمار الصناعية بمجالات (الزراعة / مجال إدارة المياه / الثروة المعدنية / تخطيط المدن والطرق / إدارة الكوارث الطبيعية/ متابعة ورصد التلوث / متابعة تأثير التغيرات المناخية).

واختتم حديثه بأن وكالة الفضاء المصرية تلعب دورًا محوريًا فى دعم ريادة الأعمال الفضائية فى مصر، من خلال تنظيمها العديد من البرامج والفعاليات التى تساعد الشركات الصغيرة على دخول مجال الفضاء. وتهدف الوكالة من خلال هذه البرامج والفعاليات إلى دعم الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا على الدور المحورى فى التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر فى أن تكون مستخدمًا مسؤولًا للفضاء الخارجى ولديه القدرة على القيام بمهمات فضائية تخدم أهدافها التنموية والأمنية الوطنية.