شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين جرائم تمزيق المصحف بهولندا ويدعو الغرب لبيان موقفه من عداء الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة واستيائه البالغ تجاه جرائم تمزيق نسخٍ من المصحف الشريف أمام ‏عددٍ من السفارات ‏فى لاهاى بهولندا، فى سلسلةٍ متواصلةٍ من الجرائم المرتكبة بحقِّ الإسلام ومقدساته، ‏مشددًا على أن ارتكاب هذه الجرائم ومجيئها هذه الأيام بالتزامن مع مناسبة ذكرى مولد نبى الإسلام والسلام ‏والرحمة والإنسانية ﷺ لهو دليلٌ على تعمد زيادة وتيرة الإسلاموفوبيا ورفع العداء للإسلام والمسلمين.

وأكد الأزهر أن تكرار هذه الجرائم يبرهن على أن بعض حكومات الغرب غير عازمة ‏وغير جادة فى ‏ترسيخ قيم السلام العالمى والتعايش السلمى التى بذلنا ‏جهودًا طيبة وبنيَّةٍ حسنةٍ صادقة فى سبيل نشرها وترسيخها، وتبيِّن أن تلك الحكومات تكتب بإحدى يديها دعوات الحوار والاندماج وتُشعل باليد ‏الأخرى ‏نيران الكراهية والبغضاء بين الشعوب، وتعطى الضوء الأخضر للجرائم التى تَئِد كل محاولات الحوار والعيش المشترك بين الشعوب وتفتح المجال بشكل ‏أكثر لزيادة الجرائم والتعصب ضد الإسلام والمسلمين.

‏ودعا الأزهر كل حكومات الغرب وشعوبه والعالم أجمع إلى دراسة الإسلام دراسة متعمقة، وفهمه فَهمًا يليق بالتقدُّم والتحضر الذى تدَّعيه هذه الدول، والتمعن فى سيرة ‏نبى الرحمة والإنسانية ﷺ، *مشددًا على ‏أن هؤلاء المتطرفين الذى يُقدِمون على مثل هذه الجرائم لو علموا ما ‏فى هذا الكتاب المقدس -كتاب الله- من تعاليم وقيم تحفظُ حريَّة ‏الآخر وتضمن حقوقه لخجلوا كثيرًا قبل أن يُقدِموا على جريمة تمزيق الكتب المقدسة أو المساس بها.