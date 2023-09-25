شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة: خطة منظمة لدخول وخروج الطلاب من المدارس فى بداية أيام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، خلال جولة ميدانية ما يجرى تنفيذة من استكمال أعمال الأعداد والتجهيز لاستقبال العام الدراسي الجديد والاطمئنان على جاهزية المدارس بقرية بشتيل بمركز أوسيم، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستكمال الاستعدادات والتجهيزات لبدء الدراسة واستقبال العام الدراسي الجديد والتأكيد على سرعة إنهاء كافة التجهيزات واتخاذ التدابير اللازمة للعملية التعليمية بالمحافظة.

وتفقد النائب مدرسة بشتيل الثانوية المشتركة ومدرسة بشتيل الإعدادية بنات ومدرسة بشتيل الابتدائية الجديدة لمتابعة التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية، مشددا على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ على نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

ووجه نائب المحافظ بوضع خطة منظمة لدخول وخروج الطلاب من المدارس مع تحديد مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيق الانضباط، وتنظيم مواعيد الفترات الدراسية بالمدارس المتعددة الفترات مع الأخذ في الاعتبار تحديد فاصل زمني مناسب بينهم لمنع تزاحم طلاب تلك الفترات.

وشدد نائب محافظ الجيزة برفع وإزالة جميع أشكال الإشغالات والتعديات بمحيط المدارس بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور بمحيط المدارس لمنع الاختناقات المرورية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ومحمد يحيى الحبشي مدير عام إدارة أوسيم التعليمية، وصبحي ظريف وكيل إدارة أوسيم التعليمية ومسؤلة هيئة الأبنية التعليمية.