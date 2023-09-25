شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أعمال بناء مستشفى بولاق العام بتكلفة 750 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل أعمال إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، بتكلفة حوالى 750 مليون جنيه تطويرا كبيرا لها، وذلك لرفع كفاءتها لتقديم خدمات طبية متميزة، حيث حدث توقف كامل لأعمال الإنشاء والتطوير للمشروع دام على مدار 5 سنوات.

وإليكم أبرز 10 معلومات عن مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد: وإليكم أبرز 10 معلومات عن مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد: 1- يتمتع بموقع جغرافي متميز، في قلب العاصمة، بالقرب من وسائل المواصلات وأماكن التجمعات والخدمات. 2- تم إدراجه بالخطة الاستثمارية لعام 2021- 2022 لإعادة بنائها. 3- يتكون من 6 طوابق. 4- يبلغ مساحته 31 ألف م2 بطاقة 130 سريرًا من بينها 57 سرير رعاية مركزة. 5- يضم 10 عيادات خارجية و5 غرف عمليات و4 غرف للمناظير وصيدلية. 6- يسع وحدة الغسيل الكلوي 19 ماكينة. 7- يضم 20 حضانة للأطفال ومكانين ولادة. 8- يضم مركزا أشعة متكامل. 9- به قسم للمعامل الرئيسية (دم، كيمياء، بكتيريا، طفيليات)، فضلاً عن معمل أسنان. 10- سيتم إنشاء مجمع خدمات طبية وإلحاقه به.

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