شكرا لقرائتكم خبر عن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن استحقاق ديمقراطي جديد ينتظره الجميع، حيث ينشر ”الخليج 365” كل الأرقام الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وذلك بداية من دعوة الناخبين حتى الإعلان عن النتائج، كالتالي:



الجدول الزمنى







الانتخاب بالخارج الجمعة والسبت والأحد 1و2 و3 ديسمبر

الانتخاب بالداخل الأحد 10 و11 و12 ديسمبر

انتخابات الإعادة بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير – والإعادة بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير

تلقى طلبات الترشح من 5 لـ14 أكتوبر 2023

إعلان القائمة النهائية 16 أكتوبر - وتلقى الاعتراضات 17 و18 أكتوبر

فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات من 19 لـ21 أكتوبر

إخطار المستبعد بالقرار والأسباب 22 أكتوبر - وتلقى التظلمات 23 و24 أكتوبر

البت فى التظلمات والإخطار بها 26 أكتوبر

تقديم الطعون وقيدها بالمحكمة الإدارية العليا 27 و28 أكتوبر

فصل المحكمة فى الطعون ونشر ملخص الحكم من 29 أكتوبر لـ7 نوفمبر

اختيار الرموز بأسبقية الطلبات وآخر موعد لسحب الطلب 8 نوفمبر

القائمة النهائية للأسماء والرموز وبدء الحملات 9 نوفمبر

آخر موعد لتنازل المرشح 15 نوفمبر - نشر التنازلات 16 نوفمبر

الصمت الانتخابى بالخارج 29 نوفمبر - الصمت الانتخابى بالداخل 8 ديسمبر

الطعون على اللجان العامة 14 ديسمبر والبت فيها 15 و16 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية ونشرها 18 ديسمبر

استئناف دعاية الإعادة والطعون بالمحكمة الإدارية 19 ديسمبر

فصل المحكمة ونشر الحكم من 21 لـ30 ديسمبر

الصمت الانتخابى للإعادة بالخارج 4 يناير - الصمت للإعادة بالداخل 7 يناير

انتهاء الفرز وتسليم المحاضر وقرارات اللجان والحصر العددى 11 يناير

تلقى الطعون على اللجان العامة 12 يناير - البت فى الطعون 13 و14 يناير

النتيجة النهائية فى موعد أقصاه 16 يناير