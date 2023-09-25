شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة 2024.. الأرقام الخاصة بالعملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” كل الأرقام الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وذلك بداية من دعوة الناخبين حتى الإعلان عن النتائج، كالتالي:

25 سبتمبر الجاري..

دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات

من 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر..

تلقي طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءًا، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة ال 2 ظهرًا

16 أكتوبر..

إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح أعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الاخبار والجمهورية

من 17 أكتوبر إلى 18 أكتوبر..

تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً

من 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر..

فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات

22 أكتوبر..

إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه

23 أكتوبر إلى 24 أكتوبر..

تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءًا

26 أكتوبر..

البت في التظلمات والإخطار بها

من 27 أكتوبر إلى 28 أكتوبر..

تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا

من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر..

فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر

الأربعاء 8 / 11 / 2023

اختيار المترشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح

آخر موعد لسحب طلب الترشح

الخميس 9/11/2023

إعلان القائمة النهائية لاسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتى الاخبار والجمهورية

الخميس 9/11/2023

بدء الحملة الانتخابية

الأربعاء 15 /11 /2023

أخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه

خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل

نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية

الأربعاء 29 / 11 / 2023

توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا

الجمعة 1/12/ 2023 – السبت 2/12/2023 – الأحد 3/12/2023

انتخاب المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة

الجمعة 8 /12/2023

توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا

الأحد 10/12/2023 – الاثنين 11/12/2023 – الثلاثاء 12/12/2023

الانتخاب بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء

الأربعاء 13 /12/2023

انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للاصوات

الخميس 12/12/2023

تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة

من 15 ديسمبر إلى 16 ديسمبر 2023 البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.

18 ديسمبر 2023 إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.

19 ديسمبر 2023 استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة.

من 19 ديسمبر إلى 20 ديسمبر 2023 تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.

من 21 إلى 30 ديسمبر 2023 فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.

4 يناير توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الخارج.

من 5 و 6 و7 يناير 2024 انتخاب الإعادة في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.

7 يناير 2024 توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الداخل.

من 8و9و10 يناير 2024 انتخاب الإعادة في الداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

11 يناير 2024 انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددى للأصوات.

12 يناير بدء تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.

من 13 إلى 14 يناير 2024 البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.

16 يناير 2024 إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.