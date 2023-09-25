شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى فى انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
سعداء باستضافة اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ
مصر عملت على إنشاء قطاع بنية تحتية متطور خلال 8 سنوات
أنفقنا أموالا هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جدا من التنمية
الدولة تقدر دور القطاع الخاص وتعمل على دعمه عبر إجراءات مهمة لتسهيل الأعمال
الدولة حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية فى مصر
5000 شركة تابعة للقطاع الخاص تعمل معنا فى تنفيذ المشروعات
المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا لدعم القطاع الخاص
الظروف الاقتصادية العالمية تحتاج إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة
محفظة البنك الآسيوى فى مصر 1.3 مليار دولار ونتطلع للمزيد
دور مهم للبنك الآسيوى فى دعم المشروعات بمحفظة 100 مليار دولار
البنك الآسيوى قدم تمويلا بأكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة
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