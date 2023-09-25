شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات تنشر موعد الترشح لمنصب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية وذلك بعد الإعلان عن مواعيد الترشح والنتائج.

ونشرت خلال الصفحة القرار رقم 5 لسنة 2023، بفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024.

وجاء في المادة الأولى يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية وتقدم طلبات الترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الهيئة الكائن 110 ش قصر النيل ـ قسم قصر النيلـ محافظة القاهرة اعتبارا من يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 وحتي السبت 24 أكتوبر.



قرار الهيئة الوطنية رقم 5 صفحة 1



قرار الهيئة الوطنية رقم 5 صفحة 2



قرار الهيئة الوطنية رقم 5 صفحة 3

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مؤتمر صحفيا قال المستشار وليد حمزة، خلاله إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف علي العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، وأن العملية الانتخابية ستجري تحت اشراف قضائي قاض لكل صندوق، ومتابعة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء في الذكري المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر.

وأضاف رئيس الهيئة خلال المؤتمر إن الهيئة تتعهد في ان يكون عملها محل احترام في الداخل والخارج، وأن تحتكم لضمير القاضي، قائلًا: "نقف فيه علي مسافة واحدة دون انحياز أو تمييز" ، موجهًا رسالة للشعب قائلًا:" لقد جئتم كثيرًا من أجل أن تنعم مصر بالاستقرار، شاركوا في الانتخابات واختاروا مرشحكم والتفتوا عن الشائعات والاكاذيب، وكونوا علي يقين اننا قائمين علي خدمة الوطن فاصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع.