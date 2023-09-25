3 محظورات.. خطوات تحرير تأييد المترشحين بالانتخابات الرئاسية (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تبدأ بتلقي طلبات الترشح من 5 وحتى 14 أكتوبر وتنتهي بإعلان النتيجة في 16 ديسمبر المقبل.

ويستلزم على المترشحين الحصول على تزكية من 20 عضوًا بمجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، وفق المادة 142 من الدستور المصري.

تضمن نموذج تأييد المترشحين بالشهر العقاري بيانات المواطن ومحل إقامته، واسم المترشح وشهرته.

كما يتضمن إقرار المواطن بعدم سبق تأييد المترشح أو مرشح آخر لمنصب رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن جميع البيانات المثبتة صحيحة.

شروط تحرير مواطن تأييدًا لأحد المترشحين:

- التوجه للشهر العقاري التابع لمحل الإقامة

- طلب "نموذج تأييد طالب ترشح" - نموذج رقم 4 الهيئة الوطنية للانتخابات

- إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلية

- كتابة اسم المترشح

- لا يجوز للمواطن تأييد راغب الترشح عدة مرات

- لا يجوز للمواطن تأييد أكثر من مترشح

- يُحظر التأييد بالوكالة

تحرير نموذج تأييد المترشحين بدون رسوم في مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.