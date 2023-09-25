الوطنية للانتخابات توافق لـ7 منظمات جديدة على متابعة الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة 7 منظمات جديدة للانتخابات الرئاسية.

حمل القرار رقم 16 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

ووافقت الهيئة على: جمعية منظمة مصر أولًا لحقوق الإنسان، وجمعية مصر السلام للخدمات والتنمية، وجمعية الوحدة لحقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع بأسيوط، وجمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع بأسيوط، ومؤسسة مركز عيون للدراسات والتنمية، وحقوق الإنسان الديمقراطية بأسيوط، ومؤسسة التعاون الإنمائي.

كما شمل القرار المركز السويدي لحقوق الإنسان.