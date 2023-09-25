تسليم الصك الخاص بإتفاقية الأمان النووي على هامش مؤتمر الوكالة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في فاعليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد في دورته السابعة والستين خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري.

وأكد "الوكيل"، أنه في ضوء التعاون المستمر والحوار المباشر والمثمر بين جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ البرنامج النووي المصرى السلمى قام السفير محمد الملا بحضور رؤساء الهيئات النووية المصرية بتسليم الصك الخاص باتفاقية الامان النووى الي رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أوضح تشرفه بلقاء الرئيس السيسي العام الماضي قائلا:"الرئيس السيسي رجل الأفعال لا الاقوال".

وأوضح انه يتابع البرنامج النووي المصري ويبارك على التقدم الذي حدث به وأن أتفاقية الأمان النووي ستعزز هذا الأمر في مصر.

يذكر أن الهيئة تبنت الاتفاقية وشرحت أبعادها في مجلس النواب ومجلس الوزراء لاستكمال كافة الأطر التنفيذية والتشريعية، حيال المشروع النووي بالضبعة، والتى تكللت بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، لاسيما وأنها بمثابة الإتفاقية الأساسية في المجال النووي، وأول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية، اعتمدت في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994 ودخلت حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996، وتوصف بأنها اتفاقية تحفيزية أي أنها تٌقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.

وتهدف الاتفاقية، إلي تحقيق 3 نقاط رئيسية، تتمثل في بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، والثانية إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، أما الثالثة فهي الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.