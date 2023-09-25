شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات بالتعليم العالى.. مصر بالمرتبة 24 عالميًا فى النشر الدولى والأولى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت الدولة المصرية والقيادة السياسية، اهتمام كبير بالنشر العلمى لأعضاء هيئة التدريس، وذلك تشجيعا لهم للنهوض بتصنيفات الجامعات دوليا ومت ما انعكس على مؤشرات ترتيب الدولة المصرية فى التصنيفات العالمية.

وأشار تقرير هيئة سيماجو (SCImago) العالمية الصادرعام 2022 إلى حصول مصر على المرتبة 24 عالميًا فى مجال النشر الدولى من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثا دوليا، و388 لمعامل h- index، وبلغ عدد الاستشهادات 42493 استشهادا، فقد تقدمت مصر مركزين مقارنة بعام 2021 والذى احتلت فيه المرتبة 26 عالمياً، في حين بلغ إنتاج مصر 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.

كما تم إدراج 55 مجلة ضمن 61 دورية علمية مصرية تم إصدارها خلال الفترة من (2018- 2022) من الجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية فى تصنيف كلاريفيت أناليتكس لتصنيف الدوريات العلمية على مستوى العالم للعام 2022.

كما حققت مصر المرتبة الأولى إفريقياً للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية، يليها جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، يليها نيجيريا فى المرتبة الثالثة، حيث بلغ إنتاج مصر 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.