شكرا لقرائتكم خبر عن صور توافد المواطنين على الشهر العقارى لعمل توكيلات انتخابات الرئاسة بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد المواطنون على مقرات الشهر العقارى بمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية فى مظهر حضارى قبل الانتخابات الرئاسية لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

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