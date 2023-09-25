شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف للمواطنين على مقرات الشهر العقارى لعمل التوكيلات في دمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت طوابير للمواطنين بمقرات الشهر العقارى بمحافظة دمياط فى مظهر حضارى قبل الانتخابات الرئاسية لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

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