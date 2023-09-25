شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار أحمد بندارى: باب جمع تأييدات مرشحى الرئاسة مفتوح حتى 14 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن باب التأييدات لمرشحي الرئاسة مفتوح من الآن مرورا بفتح باب تلقي أوراق الترشح لحين الانتهاء منها وغلق باب الترشح يوم 14 أكتوبر، مشددا على ضرورة أن يكون المرشح للمنصب أهل له.

وأوضح أحمد بنداري، خلال حوار ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، على قناة دي أم سي، أن منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى وبالتالي كل من يرغب في الترشح للمنصب لابد أن يكون أهل له من خلال وجوده في الشارع، قائلا: "فكرة طول أو قصر المدة جمع التأييدات أو التزكيات من مجلس النواب مش دي اللي هتبقى مبرر لجمع التأييدات".

وأشار، إلى أنه خلال انتخابات عامي 2014 و2018 كان نفس ذات المدة، مؤكدا انهم محكومين بقواعد قانونية والجدول الزمني مرتبط ببعضه، مؤكدا أنه تم التخطيط للوصول الى الاشراف القضائي الكامل منذ فتح باب الترشح حتى الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.