تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. وتوجه نصائح للمواطنين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من القيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق، خاصة مع ظهور الشبورة الكثيفة صباحاً على بعض مناطق متعددة.

وقالت الأرصاد ، إن البلاد تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء، وتظهر الشبورة الكثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، والتي ينخفض معها مستوي الرؤية الأفقية.

ويرصد "الخليج 365" تعليمات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية أثناء القيادة، كالآتي:

- القيادة بهدوء تام.

- عدم قيادة السيارة حال انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافات الأمان بين السيارة والآخرين.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتي يشعر الغير بوجو السيارة الخاصة بك.

