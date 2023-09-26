"الغرفة السياحية": نستهدف 10 ملايين سائح من التجلي الأعظم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة السياحة، إن مشروع التجلي الأعظم هو أعظم مشروع تقوم به مصر بالسياحة الدينية الُمستجلبة.

وأضاف "صادق" لـ "الخليج 365"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو من أطلق اسم التجلى الأعظم على المشروع، بمدينة سانت كاترين.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أنه يجب تسمية منطقة (سانت كاترين بـ التجلى الأعظم)، نظرًا لحجم وأهمية المشروع الذي يٌقام عليها، بدلاً من تسميتها على اسم الدير المتواجد بها.

وأشار، إلى أن التجلى الأعظم من أفضل المشروعات التي سيتم افتتاحها في أكتوبر القادم، وتنتظر الدولة أن يأتي مليون سائح سنويًا.

ولفت صادق، إلى أن منطقة التجلى الأعظم ليست سياحة بل إقامة شعائر دينية لجميع الأيام، ولذلك فإننا على الأقل يجب أن نستهدف 10 ملايين سائح سنويًا.

واستطرد عضو الغرفة السياحية، أنه يمكن للسائحين الإقامة بفادق (شرم الشيخ أو طابا أو نويبع)، أو أي مناطق قريبة، من خلال زيارة أو سياحة اليوم الواحد.

وأكد، أن هذه المنطقة تمثل، جزء من الحج المسيحي واليهودي، وبالنسبة للمسلمين فإنه (تجلي رب البيت والمقدس في هذه النقطة دونًا عن باقي الكون)، لذلك فهي أعظم وأقدس نقطة في العالم.

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