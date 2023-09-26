شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب 2 مليون 700 ألف عداد كودى مسبوق الدفع للمبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، انتهت من تنفيذ 2 مليون 700 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين 400 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحاً أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائي والمرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.

وقال المصدر إن الوزارة تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عدة محاور ، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و تكثيف حملات ضبط سارقي التيار و تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية و تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.