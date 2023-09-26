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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرسى اليخوت السياحية بالإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
1- يقع مرسي اليخوت في الإسماعيلية على بحيرة التمساح فى الإسماعيلية
2- يستهدف مرسي اليخوت استيعاب 100 يخت من اليخوت العابرة لقناة السويس.
3-تقدم هيئة قناة السويس حوافز لليخوت العابرة تتضمن تخفيض رسوم العبور بنسبة تصل إلى 50% بشرط توقفها في أحد الموانئ المصرية.
4 – يقع مرسي اليخوت بالقرب من وسط محافظة الإسماعيلية وشارع محمد على المؤدى للفنادق والنوادى ومعدية نمرة 5 - يشمل المرسي تقديم خدمات التزود بالوقود والمياه والكهرباء والإنترنت وخدمة الصيانة السريعة.
6- تعبر بعض اليخوت الصغيرة والوحدات العائمة مجاناً من قناة السويس لجذب اكبر عدد من الرحلات.
7-يستهدف مرسي اليخوت في الإسماعيلية تنشيط سياحة اليخوت في مصر لما تتميز به من اماكن سياحية عالمية.
8-تقدم الهيئة امكانية الحجز الاكترونياً عبر الموقع الرسمي الخاص بها، مع حاسبة آلية لتحديد رسوم العبور.
9- مرسى اليخوت سيؤدى إلى انتعاش السياحة الداخلية فى الإسماعيلية مع افتتاح متحف هيئة قناة السويس العالمى.
10- مرسى اليخوت قريب من القريه الأوليمبية لهيئة قناة السويس ومتحف آثار الإسماعيلية.
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