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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: بدء أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض فى حي العجوزة بطول 1200م والان مع تفاصيل الخبر
وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الإنتهاء من تنفيذ مراحل التطوير وفق الجداول المحددة والتى تشمل رصف الطريق الرئيسى بطول 1200 م، مشيراً إلى الأهمية الإستراتيجية للأعمال لكون الطريق الأبيض وصلة مرورية هامة تحقق الربط بين محورى الفريق كمال عامر والمهندس شريف إسماعيل مروراً بالطريق الدائرى.
وأضاف محافظ الجيزة أن الطريق يخدم سكان حى العجوزة ويسهل التنقل للمركبات بين محور 26 يوليو ومحور المهندس شريف إسماعيل ومحور الفريق كمال عامر والطريق الدائرى و محطة قطارات الصعيد.
من جانبها أشارت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة إلى أن المشروع يأتى ضمن برنامج الإرتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، مضيفةً إلى أن الأعمال تشمل تبليط متفرعات الطريق الأبيض مما يسهم فى الإرتقاء بالخدمات المقدمة لسكان المنطقة من أهالى المنطقة.
أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض بحى العجوزة (1)
أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض بحى العجوزة (2)
أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض بحى العجوزة (3)
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