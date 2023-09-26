شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: مرتفع جوى بطبقات الجو العليا يؤدى لارتفاع الحرارة وظهور الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس سيطرة لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي أدى بدوره إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما أدى المرتفع الجوى إلى ظهور الشبورة المائية الكثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء والتي ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.