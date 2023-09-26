شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين بالتجمع وحلوان ومدينة السلام لإجراء توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة توافد مئات المواطنين لليوم الثانى على مكاتب الشهر العقاري بالتجمع وحلوان، لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

كما حرص مئات المواطنين على التوافد على مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بمنطقة 15 مايو والرحاب وقصر النيل والبساتين بالقاهرة، حيث نظموا طوابير أمام الشهر العقاري لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وشهد مكتب توثيق مدينة السلام أول التابع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بالقاهرة، توافد المئات من المواطنين من سكان مدينتى السلام أول وثان، لتحرير توكيلات للرئيس السيسى، من أجل تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة. وعبر المواطنون من سكان السلام أول وثان عن اقتناعهم الكبير وتأييدهم لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، فى ظل الإنجازات الكثيرة التى شهدها عهد الرئيس السيسى من كافة النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فقد زادت الأجور والمعاشات أكثر من 4 أضعاف، كما كان برنامج تكافل وكرامة حصن أمان للمواطن المصرى الذى لا يوجد لديه دخل مادى ثابت، كما أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، غيرت وجه القرية المصرية، وجعلتها فى بؤرة الاهتمام بعد عشرات السنين من الإهمال، كما أن تبنى الرئيس السيسى لمبادرة القضاء على فيروس سى كان حاسما فى نجاة ملايين المصريين من هذا الوباء الفتاك. من ناحيته، قال النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، إن الإقبال منقطع النظير من المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس السيسى دليل لا يقبل الشك على مدى الشعبية الجارفة للرئيس السيسى بين جموع الشعب، وأن المواطن المصرى يعلم جيدا مدى الأمن والأمان الذى يعيش فيه منذ أن تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، كما أن إنجازات الرئيس تظهر جلية رأى العين لأى شخص، كما أن المواطن المصرى يدرك جيدا حجم التحديات التى تواجهها مصر، ويثق تماما أن الرئيس السيسى هو أجدر من يقود البلاد فى تلك الفترة للعبور بها إلى بر الأمان فى ظل الأزمات العالمية التى تؤثر على كافة دول العالم.

ويتضمن القانون الحصول علي 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري علي ان تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.



طوابير المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالرحاب وقصر النيل



طوابير المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالرحاب وقصر النيل



طوابير المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالرحاب وقصر النيل



طوابير المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالرحاب وقصر النيل



طوابير المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالرحاب وقصر النيل



طوابير المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالرحاب وقصر النيل



طوابير المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالرحاب وقصر النيل



طوابير المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالرحاب وقصر النيل



طوابير المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالرحاب وقصر النيل



طوابير المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالرحاب وقصر النيل