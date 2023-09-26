ممدوح عباس يطالب بتنفيذ الحجز على أرصدة الزمالك.. والجلسة 8 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة جلسة 8 أكتوبر المقبل؛ لنظر استئناف ممدوح عباس على حُكم رفض دعوى تنفيذ الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك.

اختصم "عباس" في دعواه الممثل القانوني لبنك مصر، ووزير المالية بصفته، والممثل القانوني لنادي الزمالك بصفته.

قال ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، إنه تقدَّم بحجوزات تنفيذية لرئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، يطالب بتنفيذ 28 حكمًا قضائيًا باتًا والتي تتجاوز الملايين.

وطالب في دعواه بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه دون مشاركة غيره من الدائنين ورفع الحجز الواقع من المعلن إليهما وعدم الاعتداد به في مواجهة الطالب وتكون دعواه قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون.

وكان مجلس مرتضى منصور نفذ قرار الحجز على أرصدة الزمالك لصالح وزارة المالية، لاستيفاء مديونية النادي لمصلحة الضرائب.