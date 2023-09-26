الانتخابات الرئاسية.. لماذا يدفع المترشح 20 ألف جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من التاسعة صباح 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر المقبل.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح:

1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طلب الترشح

2- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)

3- شهادة ميلاد طالب الترشح

4- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه

5- إقرار طالب الترشح بأنه من أبوين مصريين وبأنه أو والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى

6- صحيفة الحالة الجنائية

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية

8- إقرار الذمة المالية

9- التقرير الطبي الصادر من إدارة المجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي للمترشح

10- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية

11- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره

12- إيصال سداد 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة بصفة تأمين

13- بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل من أعمال الهيئة

14- صورة شخصية حديثة لطالب الترشح

وأوضحت الهيئة أن الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها المُرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 10 لسنة 2023 بشأن مبلغ التأمين المحصل من كل طالب ترشح بالانتخابات الرئاسية 2024.

ونصت المادة الأولى "على كل طالب ترشح سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة بصفة تأمين، ويمنح إيصالا بسداد المبلغ يرفق بطلب الترشح المقدم للهيئة".

أمّا المادة الثانية فنصت على أن يُرد مبلغ التأمين السالف عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية".

وأوضحت الهيئة أنه تتولى تحديد مصروفات نشر القائمتين المبدئية والنهائية بصحيفتي الأخبار والجمهورية ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوي على المترشحين، ويخصم من مبلغ التأمين لكل منهم.

ويتولى كل محافظ في نطاق محافظته موافاة الهيئة بتكاليف إزالة الملصقات الخاصة بكل مرشح عقب انتهاء فترة الدعاية الانتخابية.

يذكر ان مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهوري تواصل استقبال المواطنين الراغبين في تأييد أحد المترشحين للرئاسة والتي تستمر حتى 14 أكتوبر المقبل.

ويستلزم على المترشحين الحصول على تزكية من 20 عضوًا بمجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، وفق المادة 142 من الدستور المصري.