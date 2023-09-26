رئيس "الأعلى للجامعات": الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- أ ش أ:

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى أهمية كبيرة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مضيفا أن الاحتفال بأوائل خريجي الجامعات المصرية أمر سيشهد له التاريخ .

وقال عاشورـ في كلمة خلال حضور الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصرـ "نرحب بالرئيس السيسي في هذا اليوم الذي سيشهد له التاريخ؛ لأنه لأول مرة نحتفل بأوائل خريجي الجامعات المصرية " .

وأضاف "أنني أحمل رسالة شكر وتقدير من زملائي بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لدعم الرئيس السيسي لمجال التعليم العالي.

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تعرب عن شكرها للرئيس السيسي فهي تجربة نجاح، مبادرة مهمة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي في جامعاتنا .

وتابع عاشور "قمنا بوضع توصيات ومخرجات عمل بها جميع الزملاء في جامعتهم، وسيتم عرض بعض الأنشطة التي تم تطبيقها، والعمل عليها خلال هذه الفترة وفقا لاستراتيجية رفع تنافسية التعليم العالي".