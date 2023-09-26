شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نسعى للإصلاح وبناء الأمل واستعادة الثقة وتقديم حلول لواقع بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تحتاج إلى توصيف حقيقى للواقع من أجل التوصل إلى حلول، متابعا: "أنا مش جاى اسمع كلام جميل.. وعمر الكلام الجميل ما هو الهدف بتاعى أو الهدف بتاعنا.. هدفنا توصيف حقيقى للواقع للخروج بحلول ممكن تساهم في تقدم الدولة دى.. إصلاح وبناء وأمل واستعادة ثقة".

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المجلس الأعلى للجامعات اليوم في محافظة الإسماعيلية.