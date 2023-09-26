شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "التعليم الأساسى" أساس انطلاق مصر لحلمها وأملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن التعليم الأساسى هو الأساس الحقيقي الذى ستنطلق منه الدولة المصرية لحلمها وأملها على المدي البعيد، مشيرا الى أن مبلغ الـ 160 مليار جنيه المخصصين لوزارة التعليم ليس كافيا.

أضاف الرئيس السيسي خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "يمكن تقولى احنا زودنا الرقم بـ 200 مليار ..أنا بقول الـ 25 مليون طالب عاوزين مش أقل من تريليون جنيه.. طيب هل احنا النهاردة بننفق ده؟ .. لا.. طيب قادرين نلبي عدد المدارس .. لا؟.