شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "إعلان إظهار الحقائق أمام الموطن لأنه شريك معانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية إظهار الحقائق أمام المواطنين باعتبارهم شركاء مع الحكومة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة بناء الإنسان: "قصدت دايما واحنا بنتكلم أمام المصريين إن إحنا دايما نخلى شراكة حقيقية بيننا وبين المواطن من خلال إعلان وإظهار الحقائق المختلفة لأنه شريك معانا.. ولازم يعرف إيه اللى بيتعمل وبيتعمل إزاى؟ وتكلفته قد ايه؟.. واللى هيتعمل .. هيتعمل إزاى؟ وتكلفته قد إيه؟".