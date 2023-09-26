شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوصى رؤساء الجامعات بحسن معاملة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أوصي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات بحسن معاملة الطلاب والاهتمام بهم في كافة المجالات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

الأرصاد تحذر: استمرار تأثر البلاد بشبورة كثيفة على الطرق غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تأثر البلاد بشبورة كثيفة خلال هذه الأيام، وذلك فى ظل تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا أدى لظهور الشبورة الكثيفة على الطرق.

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تأثر البلاد اليوم وغدا بشبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

توافد المواطنين بالتجمع وحلوان ومدينة السلام لإجراء توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور

شهدت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة توافد مئات المواطنين لليوم الثانى على مكاتب الشهر العقاري بالتجمع وحلوان، لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

كما حرص مئات المواطنين على التوافد على مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بمنطقة 15 مايو والرحاب وقصر النيل والبساتين بالقاهرة، حيث نظموا طوابير أمام الشهر العقاري لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وشهد مكتب توثيق مدينة السلام أول التابع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بالقاهرة، توافد المئات من المواطنين من سكان مدينتى السلام أول وثان، لتحرير توكيلات للرئيس السيسى، من أجل تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

عودة المواعيد الشتوية لغلق المحلات الجمعة المقبلة.. تغلق 10 مساء

تبدأ المحافظات يوم الجمعة المقبل الموافق 29 سبتمبر، عودة العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى، حيث ينتهي العمل بالمواعيد الصيفية يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

ونصت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ووفقًا للمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات، يتم غلق المحال فى العاشرة مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

التعليم: الأربعاء آخر موعد لتحويلات طلبة المرحلة الثانوية استعدادا للدراسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأربعاء آخر موعد لتحويلات الطلاب بالمرحلة الثانوية، مشددة على أن قبول التحويلات يتم من خلال لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام لبحث تحويلات طلاب المرحلة الثانوية، على أن يتم استلام التحويلات من الإدارات والمديريات التعليمية، مؤكدة أن استمرار قبول التحويلات يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب والتيسير على أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم الطلاب بين مختلف المدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2205 جنيهات للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل التداولات الصباحية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر تراجعا بـ 5 جنيهات، وسجل الجرام 2205 جنيهات للجرام وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

عيار 21 يسجل 2205 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1890 جنيها.

الجنيه الذهب 17640 جنيها.