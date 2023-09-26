شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: هدفنا تحقيق تشغيل مناسب ينتج تعليما جيدا لأبنائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هدفنا هو تحقيق تشغيل مناسب ينتج عنه منتج تعليمي جيد لأبنائنا".

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستجابة لطلب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم حول رعاية مؤتمر قومى لآليات القبول فى الجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، قائلا: "دائما معاكم في كل مبادرة أو طرح يساهم في إنجاح أي جهد للدولة.. طبعا أنا موافق".