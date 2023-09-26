الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات، على هامش زيارته لجامعة قناة السويس ضمن فاعليات يوم تفوق جامعات مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسى بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وناقش الرئيس السيسى جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب فى مبادرة حياة كريمة.