شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالانتباه لثقافة التعلم في مصر، قائلا: "أنا دايما معاكم في أي مبادرة أو طرح تطرحوه يساهم في إنجاح أي جهد للدولة، لكن أثناء عملكم انتبهوا جدا لثقافة التعلم في مصر.. يعني المجتمع المصري بيتعامل مع التعليم إزاي؟ عنده استعداد يقبل يجرب لغاية فين؟ ويتحمل لغاية فين؟ علشان مانجيش نعمل طرح، وإحنا شفنا الكلام ده خلال السنوات الماضية، وشفنا تخوف الناس من التغيير ليكون على حساب أولادها، وده أمر نقبله ونحترمه لأنه طبيعي، أنا ابني أو بنتي في المدرسة وانت بتقول فيه طرح جديد.. وأنا مش مطمن وخايف للطرح ده يؤذي أولادنا في التجربة".

وتابع الرئيس السيسي، خلال مشاركته بجلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "أتصور دايما أننا بحاجة إلى حوار مجتمعي قبل الطرح.. تعالوا يبقى عندي فرصة أطمن الناس بإجراء آخر، إجراء تبادلي انتقالي، يعني بعمل معاك المرحلة دي دلوقتي وانت خايف وأنا خايف معاك، طب أنا هعمل مرحلة انتقالية حتى تترسخ التجربة أو المسار المطروح بإجراء إضافي يعالج أي آثار جانبية للفكرة".

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي: "عندنا خطة للوصول إلى 200 مدرسة IPS خلال الخطة الخمسية الموجودة"، ليقاطعه الرئيس السيسي قائلا: "أنا ماعنديش وقت للخطة الخمسية، لما انت طرحت عليا والقطاع الخاص طرح عليا، قلتلهم يا جماعة عقبال ما تاخد وأخصصلك أرض طب ما تيجوا نعمل كحكومة المدارس دي بالمشاركة مع القطاع الخاص وهو ياخد ويدير"، ليوجه سؤال آخر لوزير التربية والتعليم: "أنا ماعرفش المدرسة تتكلف كام؟"، ليرد الوزير: "الفصل دلوقتي بيتكلف 850 ألف جنيه"، ليقاطعه الرئيس ضاحكا قائلا: "يعني نقول 500 أو 600 ألف جنيه.. يعني بتتكلم في 3000 فصل يعني حوالي 15 مليار جنيه".

وأكمل الرئيس السيسي: "التعليم لازم ياخد قوة دفع هائلة.. إحنا نقول إن شاء الله إذا كانت الأراضي موجودة وجاهزين، نبدأ في الـ 100 مدرسة.. دول إحنا في شهر 10 نقول إن شاء الله نقدر خلال سنة ال100 مدرسة يدخلوا الخدمة.. وانا علشان الدكتور مصطفى مش عايز أضغط عليه زيادة.. إحنا برضو هنحط رقم معتبر من تحيا مصر كصندوق ليمول جزء من الـ100 مدرسة دول".