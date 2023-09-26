شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: التأهيل والتدريب عملية لا تنتهى.. ومفيش حاجة اسمها "عسكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تنفذ مشروعات للتدريب والتأهيل في الأكاديمية العسكرية المصرية، متابعا: "تم تأهيل ألف مدير وقولت للدكتور رضا حجازي وزير التعليم أن الألف دول هيكونوا قيادات للمدراس يكون معهم معلمين مميزين علشان تكون الفكرة على بعضها قابلة للتميز وليس النجاح فقط".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم تميز الجامعات المصرية: "بنحاول نحسن أكثر ونطور أكثر في ظل موارد أنها مش موجودة زي ما قال الدكتور رضا حجازي والدكتور أيمن عاشور.. لازم تختار كويس وتدرب كويس وتأهل كويس.. التأهيل والتدريب عملية لا تنتهي للقائم بأي وظيفة.. محتاج دائما برامج تدريب وتأهيل.. انا بس حبيت أشير للنقطة دي عملنها مع وزارة النقل في السكة الحديد أو المترو.. وكمان وزير المالية البرنامج الفني من قبل الوزارة ولا نتدخل فيه.. أنا مش بعسكر.. مفيس الكلام ده.. اللى بيقول الكلام ده دائما هدفه التشويه ويسئ ويبث السموم في قلوب وعقول الناس ويحطم الأمل في بكرة من خلال شائعات وأكاذيب وإفك في ظل ظروفنا الحالية".

وتابع الرئيس السيسي: "عمري ما قولت كلام معسول ولا أحلام.. ولا عمري ما قولت أنا هجيب معايا.. انا قولت عمل وبس.. هنفضل نشتغل لغاية ما ربنا يوفقنا ويكرمنا".