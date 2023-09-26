شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: الذكاء الاصطناعى سيقلب موازين الإعلام ووسائل كثيرة ستختفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفترة القادمة ستشهد متغيرات كبيرة ومذهلة فى مجال الإعلام ربما لا يمكن تصور حجمها من تلك المتغيرات الذكاء الاصطناعى والذى سيقوم بقلب الموازين، لافتا إلى أن هناك وسائل إعلامية كثيرة ستختفى وهى فى طريقها للإختفاء وأخرى ستظهر.

وأضاف الكاتب الصحفى كرم جبر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 "على هامش منتدى الإعلام العربى، وستبقى السيطرة لإعلام ما يطلق عليه "السويشيال ميديا".

وتابع: "وهى ما سيكون لها التأثير الكبير على الرأى العام وهذا ليس معناه اختفاء وسائل الإعلام المعروفة كالصحف والمجلات الرسمية ولكنه يلقى على عاتقها أشياء كثيرة منها أن تستعد للقادم ولا تتخلف عن الركب، حيث أنه ليس منطقيا التمسك بوسائل قديمة ولكن المهم أن تكون هناك نظرة للمستقبل بمعنى ما هى الوظائف المرشحة للظهور؟ ويجب العمل على تدريب الشباب عليها قائلا "لانه ليس معقولا أن نترك الفضاء لكيانات غير منظمة كالكتائب الإلكترونية والتى تقوم ببثت الشائعات وهنا يجب على الإعلام الرسمى والمنظم ألا يقف مكتوف الأيدى والفترة القادمة ستشهد وسائل جديدة للحوار".