شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتعرف على تجربة السياح مع الأنشطة البحرية بشواطئ شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددًا من الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، اليوم، للوقوف على أوضاع توافق ممارسة هذه الأنشطة مع جهود صون الموارد الطبيعية، حيث بدأت الوزيرة جولتها من مارينا الوطنية، تفقدت خلالها المراكب السياحية والوقوف على الالتزام بالاشتراطات البيئية في عمليات الصرف، والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتعرفت على طرق توعية السياح بالإرشادات الواجب اتباعها للتعامل الآمن مع الموارد الطبيعية.

وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال جولتها إلى مجموعة من السائحين، حول تجربتهم في التعامل مع البيئة البحرية والشعاب المرجانية في شواطيء شرم الشيخ، حيث أشادوا بتحسن الأوضاع بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإجراءات المنظمة لعملية ممارسة الأنشطة البحرية، والتي أتاحت لهم التمتع بالشعاب المرجانية بالبحر الأحمر التي تعد في نظرهم من أحلى الشعاب في العالم، وكانت هناك توصية من أحد السائحين بضرورة الحفاظ على تلك الشعاب لأنها تعتبر إرثًا للأجيال القادمة.

كما استقلت وزيرة البيئة أحد المراكب الخاصة بقطاع حماية الطبيعة وتوجهت إلى محمية رأس محمد، للتفيش على المراكب والوقوف على دقة تنفيذ الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة البحرية بشواطئ البحر الأحمر، من عدد السياح والإجراءات المتخذة عليها والتعرف على الأنشطة التى تتم فعليا من الغوص او السنوركلينج أو السباحة طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء لتنفيذها في شواطيء المحافظة والمحميات البحرية.

وأنهت وزيرة البيئة جولتها بتفقد مارينا لاند مارك لمتابعة الاجراءات البيئية من حيث عمليات الصرف وادارة المخلفات والأنشطة البحرية الخاصه بالمراكب السياحية اليومية والسفارى، كما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات بمنطقة المارينا بسبب طرق التخلص من المخلفات ووجود الصدأ على جدارها لما لها من تأثير على البيئة البحرية.