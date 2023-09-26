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الرئيس السيسي يهنئ رئيسى أرمينيا ونيجيريا بمناسبة يوم الاستقلال

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القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية أرمينيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

 

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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