شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ رئيسى أرمينيا ونيجيريا بمناسبة يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية أرمينيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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