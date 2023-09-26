شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسى الجديد بالمدارس التابعة للكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح ، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية العام الدراسى الجديد، وذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية.

ورحب الأنبا باخوم بالحضور، ثم تم عرض تقرير عن البرنامج التدريبي، الذي تم بالمدارس التابعة للكنيسة فى الفترة الماضية، كما تحدث الأب يوسف أسعد عن رؤية المدارس، والروح، التى يجب أن تسود في هذا الصرح التربوي، لأن المكرسين لهم دور رئيسى فى حراسة هذه الرؤية، بالإضافة إلى مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة رحب فيها بالحاضرين من مديرى المدارس والراهبات وكل الكادر الإدارى والتعليمى، قائلا: معكم اليوم أحاول أن أذهب ضد الرياح، فكل شىء من حولنا يحاول إحباطنا وزرع ونشر ثقافة اليأس، فلا يمكننا أن نستسلم لهذا الفكر، فلدينا من الإمكانيات والنعم التى تجعلنا ليس فقط لا نستسلم، لكن نواجه ونقوم ونسير معًا نحو هدف، نمو ورجاء نحو حياة جديدة تنتظرنا كلنا، نحو الله، لدينا نعم الله التى تغمرنا، لدينا سلاح التعليم والذى به قادرين أن نجعل من المستقبل شىء أفضل.

وتابع خلال كلمته أذكر نقطة واحدة، لا توجد إنسانية ناضجة إلا بعلاقة حميمية وخاصة مع الله، الإنسان الناضج المتعلم والمعلم والمؤثر لا يمكن أن يكون حقيقيًا هكذا إلا إذا إرتبط بعلاقة مع الله، مضيفا: لكى نتغلب على ثقافة اليأس نحتاج أن نرى معلم صالح، هذا ما أتمناه لي ولكم هذا العام، أن نسير معًا في درب، مسيرة نضوج أكثر وأكثر لنصبح هذا المعلم الصالح حسب رغبة قلب الله.