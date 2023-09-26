شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل عن أهمية تطوير ميناء السلوم البرى: توفر احتياجات أشقائنا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الموانئ البرية عددها 7 موانئ وشهدت جميعا اعمال تطوير موسعة لخدمة دول الجوار الشقيقة، فلسطين وليبيا والسودان، وعلى رأسهم ميناء السلوم البرى بتكلفة 3 مليارات جنيه لاستيعاب حركة التجارة، واصبح به مخازن لوجستية لتخزين البضائع وثلاجات لحفظ السلع لتوفير احتياجات اشقائنا فى ليبيا، ومحطة تحليه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى وصالات سفر ووصول وقاعات كبار زوار.

وأضاف وزير النقل أن الرئيس السيسى وجه بعمل منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم وتم البدء فى 200 فدان من اجمالى 700 فدان مقرر تجهيزهم ليكونوا منطقة لوجيستية تخدم الميناء.

وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن تطوير الميناء :

تم الانتهاء من تطـوير ميناء السلوم البرى على مساحة 286 فدانا

تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء وتحديث وسائل التأمين به

تم إنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدانا

تم إنشاء منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فـدان تساهم فى تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا

ورصدت الوزارة 11 مليار جنيه لانشاء وتطوير الموانيء البريةوالجافة والمراكز اللوجيستية، ومؤخرا وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم لإنشاء و إدارة المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم، وذلك مع تحالف مصري من شركات مصرية وطنية متخصصة.