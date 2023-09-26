شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أن الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، مشيرا إلى إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومى.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والدكتورة حنان أحمد على مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، وذلك لوضع احكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

ويأتى ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3491 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من التاريخ الميلادى الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرياً طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .