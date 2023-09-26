شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر 4044 فرصة عمل لشباب الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مديرية عمل محافظة الشرقية نظمت مع شركاء اجتماعيين، ملتقى توظيفى للشباب وفر أكثر من 4044 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل في 51 شركة قطاع خاص، مشيرة إلى أن الملتقى وفر فرص عمل في مختلف التخصصات للعمل في نطاق محافظة الشرقية وخارجها.

وأوضح أحمد عبد الهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية في تقرير للوزارة حول فعاليات الملتقى أنه بدأ في إستقبال راغبي العمل بالقطاع الخاص في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ثم حفل الإفتتاح والذي بدأ بالتأكيد على أهمية التدريب وثقل مهارات الشباب من أجل خوض سوق العمل وتضافر كافة الجهود للقضاء على البطالة، وأن العاشر من رمضان هي قلعة الصناعة في مصر، فمساحتها تبلغ 9220 فدان، وتعتبر أحد مناطق الجذب الاستثمارى والصناعى فى مصر وتم تنفيذ بها 56 ألف وحدة سكنية وجار تنفيذ 20 ألف وحدة، و1026 مصنعًا جديدًا يقومون بتوفير آلاف فرص العمل وعدد كبير من المشروعات المختلفة، كما جرى استعراض فيلم وثائقى حول الإنجازات التى حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية برؤية ثاقبة للقيادة السياسية، والتى أسفرت عن بناء الدولة المصرية الحديثة بكافة قطاعاتها ومحاربة الإرهاب وعودة الأمن الحقيقى لكافة الأراضى المصرية.

وخلال فعاليات الملتقى تم تكريم أوائل طلاب الدبلومات الفنية، وعقب فعاليات الأفتتاح تفقد الحضور والمشاركين خلال جولة بأروقة الملتقى عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وعمل حوار مع مندوبي الشركات والشباب من راغبي العمل عن الأجور والمزايا التي تقدمها كل شركة، كما أكد مدير المديرية على أهمية متابعة المؤشرات الأولية لنتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات ، مشيراً إلى أن مثل هذة الملتقيات لها دور كبير في توجية الشباب لدخول سوق العمل فهي تعد البداية لحياة جديدة تحقق لهم حياة كريمة، واختتمت فعاليات الملتقى في تمام الساعة الخامسة عصراً بإقبال كبير من الشباب للحصول على الفرص المتاحة.