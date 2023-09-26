شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج 1445 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف موعد الاختبار التحريري المركزي للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لعام ( 1445 هـ / 2024 م ) من الأئمة والواعظات، وذلك يوم السبت الموافق: 14 أكتوبر المقبل، بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة الرقم القومي وصورة المؤهل والمؤهل الأعلى (إن وجد) مع الاطلاع على الأصل، وهم: