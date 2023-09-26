شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ30%.. عروض على الأدوات المكتبية بمعرض "أهلا مدارس" فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة افتتاح 5 معارض لـ"أهلا مدارس"، لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد.

وخلال جولة، رصد ”الخليج 365” الأدوات المدرسية والسلع الغذائية التي يطرحها معرض "أهلا مدارس" بشارع المطار في حي إمبابة وأسعارها، والتي جاءت بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30%.

يطرح المعرض، والذي يقام على مساحة 600م، الأدوات المكتبية والحقائب المدرسية والأحذية والزي المدرسي، بجانب السلع الغذائية الأساسية من السكر والأرز وزيت الطعام والمكرونة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأساسية الأخرى.

وجاءت أسعار الأدوات المدرسية لدى أحد العارضين بالمعرض على النحو التالى:

-دستة كراريس 28 ورقة مسطر "20 كراسة" بـ67 جنيها بدلا من 71.5 جنيه.

-دستة كراريس 28 ورقة إنجليزى "20 كراسة" بـ67 جنيها بدلا من 71.5 جنيه.

-دستة كراريس 28 ورقة - 9 أسطر "20 كراسة" بـ67 جنيها بدلا من 71.5 جنيه.

-دستة كراريس 28 ورقة مربعات "20 كراسة" بـ67 جنيها بدلا من 71.5 جنيه.

-دستة كراريس 40 ورقة مسطر "10 كراريس" بـ42.5 جنيه.

-دستة كراريس 40 ورقة إنجليزى "15 كراسة" بـ64 جنيها.

-دستة كشاكيل 60 ورقة مسطر "10 كشاكيل" بـ55 جنيها.

-دستة كشاكيل 79 ورقة مسطر إنجليزي "8 كشاكيل" بـ58 جنيها.

-دستة كشاكيل 96 ورقة مسطر "8 كشاكيل" بـ70 جنيها.

-دستة أقلام رصاص يتراوح سعرها ما بين 20 و65 جنيها.

-دستة أقلام جاف يتراوح سعرها ما بين 25 جنيها و65 جنيها.

-اللانش بوكس يتراوح سعره ما بين 25 جنيها و60 جنيها.

-زمزمية المياه يتراوح سعرها ما بين 20 جنيها و25 جنيها.

-ألوان الرصاص يتراوح سعرها ما بين 10 جنيهات و25 جنيها.

-الألوان المائية بـ25 جنيها.

-كراسة الرسم يتراوح سعرها ما بين 7.5 جنيه و20 جنيها.

ويطرح أحد العارضين الأدوات المدرسية بالأسعار التالية:

-دستة كراريس "10 كراريس 28 ورقة" بـ35 جنيها.

-دستة كشاكيل كل الأنواع "10 كشاكيل 60 ورقة" بـ55 جنيها.

-كشكول سلك كبير “80 ورقة" بـ25.5 جنيه.

-كشكول سلك كبير “100 ورقة" بـ27.5 جنيه.

-كشكول سلك صغير "80 ورقة" بـ16.5 جنيه.

-كشكول سلك صغير “100 ورقة بـ18 جنيها.

-دستة أقلام جاف يتراوح سعرها ما بين 20 جنيها و75 جنيها.

-دستة أقلام رصاص يتراوح سعرها ما بين 25 جنيها و84 جنيها.

-علبة ألبومات خشبية يتراوح سعرها ما بين 22.5 جنيه و40 جنيها.

-علبة ألوان فلوماستر الصغيرة بـ10 جنيهات.

-علبة ألوان فلوماستر كبيرة بـ20 جنيها.

-اللانش بوكس يتراوح سعره ما بين 20 جنيها و22.5 جنيه.

-زمزمية المياه بـ20 جنيها.

*عروض خاصة

-3 كشاكيل سلك "80 ورقة" بـ55 جنيها (عرض خاص).

-3 كشاكيل سلك "140 ورقة" بـ75 جنيها (عرض خاص).

-كشكول دبوس "60 ورقة" بـ20 جنيها بدلا من 23.5 جنيه.

-كشكول دبوس “80 ورقة" بـ25 جنيها بدلا من 27 جنيها.

-كشكول دبوس "100 ورقة" بـ27.5 جنيه.

-3 أقلام رصاص بـ5 جنيهات.

-3 أقلام جاف بـ10 جنيهات.

-3 مساطر بـ10 جنيهات.